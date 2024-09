The Perfect Pencil - Le plateformer psychologique s'offre une fenêtre de sortie

Création atypique signée Studio Cima, The Perfect Pencil est un plateformer dit psychologique qui nous plonge dans la psyché humaine qui fourmille de bizarreries. Attendu sur Nintendo Switch, le dernier trailer en date nous propose une fenêtre de sortie, calée au printemps 2025 . En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

The Perfect Pencil est un jeu de plateforme surréaliste qui raconte une histoire de développement personnel et le poids psychologique de la peur. Rejoignez le protagoniste John alors qu'il se réveille dans un étrange royaume dessiné à la main et qu'il se retrouve face à face avec les terreurs qui habitent sa psyché. Embarquez pour une odyssée émotionnelle en explorant les profondeurs d'un environnement inconnu grâce à la capacité innée de John à voir des choses que les autres ne peuvent pas voir.