The Perfect Pencil annoncé pour fin janvier sur Nintendo Switch

Le développeur Studio Cima vient d'annoncer que son plateformer psychologique The Perfect Pencil sera de sortie sur Nintendo Switch et PC le 29 janvier 2026. Nous vous laissons découvrir le trailer de présentation ci-dessous. Si vous aimez David Lynch, Magritte ou les jeux Nintendo classiques, vous ne pouvez pas passer à côté de The Perfect Pencil !

Ce que vous trouverez dans The Perfect Pencil :

Né d'une expérience personnelle : le jeu est un voyage allégorique inspiré par la lutte réelle du créateur contre l'anxiété. Il amplifie les conflits inconscients, agissant comme un miroir permettant aux joueurs d'affronter leurs propres peurs.

Un royaume fait main : un monde entièrement dessiné à la main où chaque détail cache une signification. Il invite les joueurs à utiliser leur esprit et leur sens de l'observation pour découvrir des secrets qui changent leur perspective.

Étrange, sombre et drôle : un ton qui oscille sans effort entre profondeur psychologique et humour bizarre, créant une énergie du type « qu'est-ce que je viens de voir ? » qui captive les joueurs.

Une aventure gigantesque et ramifiée : un voyage substantiel (plus de 20 heures, jusqu'à 30 pour les perfectionnistes) où vos choix comptent. Le récit se ramifie en fonction de l'exploration et des décisions, menant à plusieurs dénouements distincts.