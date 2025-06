The Pedestrian annoncé en version physique sur Nintendo Switch

Sorti début 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch, The Pedestrian est une aventure sans texte où votre objectif est d'avancer via des panneaux de signalisation que vous devrez connecter entre eux. Super Rare Games s'est associé au développeur Shookum Arts pour proposer le jeu en précommande en édition physique à partir du 19 juin 2025 sur Nintendo Switch et PS5. En tout, ce sont 3000 copies qui sont attendues sur Nintendo Switch, et 1500 pour la PS5. A noter que la date d'expédition est estimée dans le courant du mois d'août.

Profitez de ce voyage sans texte, où toutes les idées sont partagées sous forme d'icônes et où votre sens de l'observation sera mis à l'épreuve. Vous jouez en réorganisant et en reconnectant les panneaux publics afin d'explorer et d'avancer dans chaque environnement engageant.