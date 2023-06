The Past Within - Le Passé et le Futur s'entrechoquent sur Nintendo Switch

Après avoir fait ses premiers pas sur Steam et mobiles, The Past Within de Rusty Lake revient en 2023 avec une toute nouvelle version dédiée à la Nintendo Switch. Disponible à partir du 6 juillet sur l'eShop, ce jeu de puzzle en coopération vous propose d'explorer à deux deux temporalités différentes, dont les actions sur l'une ont des conséquences sur l'autre. En attendant d'en voir davantage, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Le passé et le futur ne s'explorent pas en solitaire ! Fais équipe avec un ami et perce les mystères qui enveloppent Albert Vanderboom. Indique à ton coéquipier ce que tu vois autour de toi pour résoudre des puzzles en coopération et explore le monde selon différents points de vue ! The Past Within est la première aventure en pointer&cliquer uniquement en co-op prenant place dans le mystérieux univers de Rusty Lake. Caractéristiques Une expérience en co-op : Joue en coopération avec un ami, l'un dans le Passé, l'autre dans le Futur. Résolvez les puzzles à deux et aidez Rose à mettre en oeuvre le plan de son père !

Joue en coopération avec un ami, l'un dans le Passé, l'autre dans le Futur. Résolvez les puzzles à deux et aidez Rose à mettre en oeuvre le plan de son père ! Deux mondes - Deux points de vue : Les deux joueurs seront plongés dans un environnement à plusieurs dimensions : en 2D et en 3D - une grande première dans l'univers Rusty Lake !

Les deux joueurs seront plongés dans un environnement à plusieurs dimensions : en 2D et en 3D - une grande première dans l'univers Rusty Lake ! Temps de jeu & Rejouabilité - Le jeu se déroule en 2 chapitres et a une durée de vie d'environ 2h. Pour une expérience complète, nous vous conseillons de rejouer en choisissant l'autre point de vue. Vous pourrez alors profiter de notre mécanisme de rejouabilité proposant de nouvelles solutions pour tous les puzzles, renouvelant ainsi l'expérience de jeu.

