The Origin : Blind Maid annoncé sur Nintendo Switch

Si vous êtes un amateur de jeux d'horreur, Badland Publishing et Paraguayan Warani Studio viennent d'annoncer l'arrivée de The Origin: Blind Maid durant le 1er trimestre 2021 sur Nintendo Switch. Même si le teaser dévoilé ce jour ne nous permet pas d'apprécier pleinement l'expérience qui nous sera proposé, nous vous laissons le découvrir ci-dessous, accompagné d'un long communiqué.

Dans The Origin : Blind Maid, nous incarnerons une véritable canaille, un politicien corrompu en fuite de la justice après avoir été accusé de multiples chefs d'accusation. Son plan était simple et semblait efficace : traverser le Chaco paraguayen en compagnie de son assistant pour s'enfuir au Brésil. Ce que cet homme politique, incarnation d'un des grands maux d'aujourd'hui, ne pouvait pas imaginer, c'est qu'il y rencontrerait un mal bien plus ancien et plus implacable : Blind Maid, une entité surnaturelle au passé tragique que nous finirons par découvrir au cours de cinq chapitres intenses... si nous ne mourons pas d'abord.

Conçu comme une histoire de crime et d'expiation, The Origin : Blind Maid nous forcera dès la première minute du jeu à nous battre pour notre vie, en rampant dans la végétation pour échapper au harcèlement constant du Mal, tandis que nous explorerons différents lieux à la recherche d'objets et d'armes qui nous permettront de survivre une heure de plus dans un environnement aussi sauvage que peu exploré dans le monde des jeux vidéo.

Le choix du Gran Chaco (une vaste région géographique qui s'étend entre le Paraguay, la Bolivie et l'Argentine) comme décor du jeu est une déclaration d'intention des studios Waraní.

Pourquoi recourir aux mythes anglo-saxons, asiatiques ou d'Europe centrale, alors que le continent sud-américain possède un folklore riche et terrifiant qui n'a pas encore été exploré dans les jeux vidéo ? Préparez-vous à voir vos visages avec Karai Vosa, différentes sortes de fantômes et une véritable galerie de créatures difformes, terrifiantes personnifications des troubles psychiatriques qui les ont tourmentés dans la vie.

Comment y faire face ? L'essentiel est d'utiliser la furtivité, surtout au début du jeu, bien que plus tard, nous puissions nous procurer différentes armes à feu pour neutraliser des ennemis et des objets "tangibles", allant des plantes médicinales à l'eau bénite, avec lesquels nous pourrons créer des sorts qui nous protégeront des dangers ultra-terrestres.

En outre, nous pourrons améliorer notre caractère, tant physiquement que mentalement, et même spirituellement, mais nous aurons le temps d'approfondir la question au cours des prochains mois en vue du lancement de The Origin : Blind Maid.