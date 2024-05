The Night of the Rabbit - Le lapin blanc vous invite dans son terrier sur Nintendo Switch

Les créateurs de la licence Deponia sont de retour en 2024 sur Nintendo Switch avec leur "dernier titre" The Night of the Rabbit sorti initialement en 2013 sur PC. Se présentant comme une aventure prenant place au royaume de Mousewood, le titre est disponible depuis le 8 mai 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch. Nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Immergez-vous dans un conte magique et merveilleux, où tout est possible et où rien n'est vraiment ce qu'il paraît : rejoignez le jeune Jerry et suivez un étrange lapin blanc qui vous mènera jusqu'au royaume extraordinaire de Mousewood, un pays où parlent les animaux et plane le mystère.

C'est ici que le rêve de Jerry d'être magicien est devenu réalité, alors qu'une force ensorcelante et maléfique jette un voile d'ombre sur la forêt. Quelqu'un offre aux habitants de Mousewood une opportunité qui ne se présentera qu'une fois dans leur vie : des billets pour le plus grand spectacle de magie que le monde n'ait jamais vu. Mais l'enjeu est de taille puisqu'ils risqueront leurs biens les plus précieux, en ce y compris leurs vies.

Alors que l'ombre se fait de plus en plus grande, les habitants de Mousewood n'ont que Jerry vers qui se tourner. Dans cette aventure qui regorge de rires et de larmes, de joies et de peurs, le jeune garçon fera face à l'ultime épreuve, laissant derrière lui le monde que jadis il connaissait, et par la même son enfance, qui désormais appartiendront au passé.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

Un jeu d'aventure et d'exploration : The Night of the Rabbit a été conçu, écrit et dessiné par Matthias Kempke qui pense que concevoir des jeux, c'est créer pour les joueurs de nouveaux mondes à explorer.

Une histoire à multiples facettes : l’aventure débute de manière joyeuse et amusante, mais prend rapidement une tournure dramatique qui invite à réfléchir tout au long des 20 heures de jeu.

Des personnages et un monde originaux : les animaux qui peuplent le jeu ont été initialement développés dans des nouvelles rédigées par le créateur du jeu ; ces histoires ont été intégrées au jeu et en constituent les bonus.