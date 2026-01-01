The Necromancer’s Tale arrive sur Nintendo Switch 2

Silver Lining Interactive et Psychic Software viennent d'annoncer que la mort arrivera très bientôt sur Nintendo Switch 2 avec la sortie de The Necromancer’s Tale. Si nous n'avons pas encore de date précise hormis un vague 2026 pour ce RPG gothique, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Découvrez le pouvoir, influencez le destin et embrassez l'interdit

Initialement sorti sur PC, The Necromancer's Tale est un RPG profondément narratif qui mêle une histoire envoûtante à des choix stratégiques et leurs conséquences. Les joueurs incarnent un noble mineur du XVIIIe siècle attiré par les arts sombres de la nécromancie, jonglant entre secret, diplomatie, chantage et coercition tout en maîtrisant la magie interdite et en luttant contre une descente progressive dans la folie.

Explorez un monde uchronique riche en intrigues, où chaque choix de dialogue compte, où un grimoire tentaculaire débloque des rituels effrayants et où des combats tactiques au tour par tour vous opposent, vous et vos serviteurs morts-vivants, à vos amis comme à vos ennemis. Avec plus de 400 000 mots de narration ramifiée et plus de 180 PNJ uniques, chaque décision que vous prenez façonne votre chemin vers le pouvoir et le danger.