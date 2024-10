The Mortuary Assistant s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Certainement l'un des jeux vidéo d'horreur à l'ambiance la plus malsaine de ces dernières années, The Mortuary Assistant a mis les nerfs des possesseurs de Nintendo Switch à rude épreuve depuis sa sortie en avril 2023. Mais il manquait une chose pour que l'horreur soit totale : une édition physique. C'est désormais chose faite car Super Rare Games vient de signer un partenariat avec Dread XP pour proposer le titre en boîte sur Nintendo Switch et PS5. Les versions physiques seront ainsi proposées sur la boutique en ligne de Super Rare Games dès le 31 octobre 2024, pour une expédition courant janvier 2025.

Fraîchement titulaire d'un diplôme en thanatopraxie, vous êtes en apprentissage aux pompes funèbres de River Fields. Au cours des derniers mois, vous avez cumulé de nombreuses heures à assister le croque-mort dans ses tâches quotidiennes, apprenant les rouages de l'embaumement et de la bonne manipulation des cadavres. Tard un soir, on vous appelle pour vous occuper de quelques embaumements. La mort n'a que faire des jours ouvrables. Mais ces corps ont quelque chose de différent car vous êtes différent. Le téléphone sonne, le croque-mort est au bout du fil. Les rumeurs sont fondées et vous ne pouvez plus partir. Occupez-vous d'embaumements tout en repoussant des forces démoniaques

Pratiquez des rituels occultes pour identifier des entités démoniaques

Rassemblez des indices pour bannir le démon et sauver votre âme

Découvrez l'histoire captivante de Rebecca Owens, le lourd passé de River Fields, et un secret sinistre tapi sous la surface...

Un système novateur qui rend chaque partie unique. Vous ne vous sentirez jamais vraiment en sécurité.

Une histoire qui se révèle au fil des parties. Chaque démon que vous bannissez n'est qu'une pièce du puzzle.

Plus de 10 heures de contenu, avec plus encore à découvrir pour qui cherche bien Embaumez des corps, remplissez votre office de thanatopracteur, et exorcisez des forces démoniaques. Tout cela fait partie de votre travail.