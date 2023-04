The Mortuary Assistant - Les démons envahissent une pompe funèbre sur Nintendo Switch

Si vous avez envie d'un peu d'horreur sur Nintendo Switch, The Mortuary Assistant vous propose une expérience déroutante sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 20,99€, le titre vous invite dans une pompe funèbre où vous devrez pendre soin des morts tout en repoussant une invasion démoniaque. Frissons assurés !

Fraîchement titulaire d'un diplôme en thanatopraxie, vous êtes en apprentissage aux pompes funèbres de River Fields. Au cours des derniers mois, vous avez cumulé de nombreuses heures à assister le croque-mort dans ses tâches quotidiennes, apprenant les rouages de l'embaumement et de la bonne manipulation des cadavres.

Tard un soir, on vous appelle pour vous occuper de quelques embaumements. La mort n'a que faire des jours ouvrables. Mais ces corps ont quelque chose de différent car vous êtes différent. Le téléphone sonne, le croque-mort est au bout du fil. Les rumeurs sont fondées et vous ne pouvez plus partir.