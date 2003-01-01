The Mortuary Assistant aura le droit à son propre film ce vendredi 13 février

Il a fait frissonner les amateurs d'horreur sur Nintendo Switch et supports concurrents, désormais, The Mortuary Asssistant s'apprête à vous faire sursauter dans les salles de cinéma. Avec un scénario coécrit par Brian Clarke, le créateur de cette sensation horrifique qui continue de terrifier les joueurs chevronnés comme les nouveaux venus près de quatre ans après son lancement, l'adaptation cinématographique vise à retracer fidèlement l'histoire sombre et terrifiante de Rebecca, Raymond et la morgue River Fields et sera disponible dans les salles américaines ce vendredi 13 février 2026 . À noter qu'il n'y a pas encore de date de sortie dans les salles françaises.

Basé sur le jeu d'horreur à succès du même nom, le film The Mortuary Assistant sortira en salles le vendredi 13 février. Produit par Epic Pictures, via sa division horreur DREAD, la société sœur de l'éditeur indépendant de jeux d'horreur DreadXP, ainsi que par Traverse Media de Cole Payne et Jacob P. Heineke, l'adaptation reste fidèle au jeu et se concentre sur Rebecca Owens (jouée par Willa Holland), une nouvelle employée certifiée de la morgue River Fields Mortuary. Comme dans le jeu, au cours du film, son travail de nuit tourne au cauchemar lorsqu'elle découvre des rituels démoniaques et le sombre passé de son employeur, Raymond Delver (joué par Paul Sparks), et qu'elle est confrontée à son propre traumatisme non résolu. Co-écrit par Tracee Beebe et Brian Clarke, le créateur du jeu The Mortuary Assistant, l'adaptation vise à donner vie à l'histoire du jeu, permettant aux fans de films d'horreur de découvrir le suspense, les secrets et les frayeurs inoubliables qui font la renommée du jeu.