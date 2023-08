The Mind Twisting Quadroids - Maux de tête garantis sur Nintendo Switch

Les éditeurs Just for Games et Fabloo Games ont profité de la Gamescom 2023 pour annoncer The Mind Twisting Quadroids, le premier jeu du prometteur studio français Blue Loop Studio. Attendu dans le courant de l'année 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Roctopus, un seigneur robotique malfaisant, a besoin de vous pour accomplir sa destinée de leader tout-puissant du cosmos. Aux commandes de son armée de bots, arpentez plus de 100 niveaux interconnectés et constellés de lasers, cuves d’acide et autres dangers vicieusement disposés. Restez à l’affût des possibilités nichées dans chacun des quatre écrans, et dirigez vos Quadroids avec sagesse. Il faut parfois savoir reculer (et sacrifier) pour mieux sauter. L’essentiel de The Mind Twisting Quadroids : Quatre écrans, Un seul objectif : contrôlez et coordonnez votre armée sur quatre écrans à la fois. Déjouez tous les pièges : évitez les cuves d’acide, esquivez les piques et maîtrisez l’environnement. La coordination est la clé ! Les droïdes ne se cachent pas pour mourir : même dans d’horribles souffrances, la mort d’un personnage peut vous aider à progresser ! Chaque cadavre offre une nouvelle plateforme à exploiter : la mort est une solution comme une autre, après tout. Domptez l’IA : traversez plus de 100 niveaux en pixel art adorable, mâtinés d’éléments joyeusement gores pour plus de fun. La galaxie sera bientôt à vous !