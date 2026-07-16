The Mermaid Mask est disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Après le jeu d'investigation Tangle Tower sorti en 2019, SFB Games est de retour avec une suite directe intitulée The Mermaid Mask. Disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 depuis le 16 juillet 2026 , nous vous laissons découvrir le trailer de lancement ci-dessous.

Dans les eaux noires d'encre bordant un village de pêcheurs abandonné depuis des années, l'énigmatique capitaine du sous-marin le plus étrange au monde a été assassiné. Certains prétendent que c'était un voyageur du temps immortel, d'autres un vampire condamné à rester caché en mer de toute éternité...

Après la découverte de son cadavre dans une pièce fermée à clé, avec un vieux chaudron en pierre pour seul indice quant aux circonstances de sa mort, c'est au détective Grimoire et à Sally de reconstituer ce qui s'est réellement passé. Malédiction libérée par le chaudron ou crime de sang perpétré par l'un des membres de son équipage, tous plus excentriques les uns que les autres ? À moins que la troublante vérité soit encore plus inattendue...

Chaque indice est un objet en 3D travaillé dans les moindres détails qu'il vous faudra examiner en quête de secrets cachés

Grimoire et Sally sont de retour, flanqués d'une galerie de mystérieux suspects aux voix entièrement doublées

Une bande originale à la beauté envoûtante interprétée par le Budapest Art Orchestra

Explorez chacun des décors peints à la main du sous-marin Mortuga, un lieu où les apparences sont trompeuses...

*Doublage en anglais uniquement