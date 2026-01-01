The Mermaid Mask annoncé sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

SFB Games à qui l'on doit déjà Snipperclips et Crow Country vient de dévoiler son prochain titre The Mermaid’s Mask, présenté comme la suite de Tangle Tower. Attendu sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents le 16 juillet 2026 , nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Dans les eaux d’encre situées au-delà d’une ville de pêche abandonnée depuis longtemps, l’énigmatique capitaine Magnus Mortuga (dont les rumeurs disent qu’il serait tout aussi bien un voyageur temporel immortel qu’un vampire maudit) a été retrouvé mort à l’intérieur de son sous-marin.

Son corps gît seul dans une pièce verrouillée, marqué par une unique blessure mortelle, sans qu’aucune arme ne puisse être retrouvée. Au centre de la chambre se trouve un ancien chaudron couvert de coquillages, surmonté d’un lourd couvercle métallique ; récemment ouvert, son intérieur est étrangement vide, à l’exception de profondes griffures inexpliquées.

Convoqués par le mystérieux capitaine Seafoam, les joueurs incarnent le détective Grimoire et sa partenaire à la langue bien affûtée Sally pour élucider la vérité. Armés de peu de choses à part une lettre cryptique et deux photographies, ils sont entraînés à bord du sous-marin le plus étrange du monde et plongés dans un mystère qui défie toute logique.

The Mermaid Mask s’inscrit dans la continuité de la formule acclamée de Tangle Tower, mêlant énigmes intelligentes, écriture incisive et univers richement stylisé. Les joueurs vont :