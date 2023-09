The Making of Karateka : un documentaire interactif disponible sur Nintendo Switch

C'est un titre surprenant que vous pouvez dès à présent découvrir sur l'eShop de la Nintendo Switch. C'est à la fois un documentaire instructif et interactif qui vous raconte la génèse et le développement de Karateka, un jeu développé en 1984 par Jordan Mechner, le papa de Prince of Persia pour l'Apple II mais aussi une compilation permettant de jouer aux versions originales (et même aux prototypes) du célèbre jeu ainsi qu'à une version remasterisée. Pour plus de détails, retrouvez la présentation complète de The Making of Karateka ci-dessous ainsi que quelques captures d'écran. On espère que d'autres jeux auront droit au même traitement et notamment, évidemment, Prince of Persia.

The Making of Karateka est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch à 19,49€ (pour un poids de 2,9 Go )