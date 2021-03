The Magnificent Trufflepigs - Une chasse au trésor moderne se dévoile sur Nintendo Switch

Et si en 2021 vous embarquiez pour une chasse au trésor un peu atypique avec The Magnificent Trufflepigs ? Armé d'un détecteur de métaux, incarnez Adam qui aura pour objectif de retrouver un ancien trésor local avec l'aide de son amie d'enfance Beth. Mêlant chasse au trésor et aventure romantique à la première personne, le tout dans un univers épuré, The Magnificent Trufflepigs devrait être disponible dans le courant de l'année 2021 sur Nintendo Switch et PC. En attendant davantage d'informations, vous trouverez ci-dessous le teaser du jeu, accompagner d'un descriptif officiel.

Dans The Magnificent Trufflepigs, un jeu mêlant romance et détection de métaux à la première personne, les joueurs incarnent Adam (dont la voix est interprétée par Darvill), un homme à l'esprit vif mais compatissant qui retourne dans le village de Stanning, son village d'enfance. Là, il rejoint une femme nommée Beth (interprétée par Luci Fish de Safe House et Another Eden) dans sa mission de déterrer un trésor local. Mais tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, et les joueurs devront choisir comment Adam réagira lorsque des failles commenceront à apparaître dans les plans du conte de fées imaginé par Beth. L'histoire du jeu se concentre sur la tentative de Beth de raviver le sens de l'aventure de son enfance. Il y a plusieurs années, elle a trouvé une boucle d'oreille en détectant des métaux dans une ferme locale. Cela lui a apporté une brève renommée et, surtout, elle s'est sentie spéciale. Mais elle n'a jamais trouvé le correspondant de la boucle d'oreille, alors elle a élaboré un plan pour inviter Adam à revenir dans sa vie... ce qui les amène à déterrer beaucoup plus que ce qu'elle avait prévu.