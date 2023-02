The Mageseeker: a League of Legends story introduit le personnage de Sylas dans une nouvelle vidéo

En attendant des informations sur la confirmations de la sortie de The Mageseeker: a League of Legends story sur Nintendo Switch; nous vous laissons découvrir ci-dessous le dernier trailer dévoilé par Riot Forge. Ce dernier met en scène le personnage de Sylas, et la bande-annonce est proposée doublée en français. Pour rappel, The Mageseeker: a League of Legends story est attendu dans le courant du printemps 2023 sur consoles et PC.

Digital Sun, les créateurs de Moonlighter, présentent The Mageseeker: A League of Legends Story™. Dans ce RPG d'action indie en style 2D pixel, qui se déroule dans l'univers de League of Legends, vous incarnez Sylas, un mage voleur de sorts fraîchement libéré après des années de captivité aux mains des traqueurs de mages. Brandissez les chaînes qui vous entravaient et châtiez le royaume de Demacia pour ses crimes.