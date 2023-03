The Mageseeker : A League of Legends Story sera disponible le 18 avril sur Nintendo Switch

La nouvelle création de Riot Forge et Digital Sun The Mageseeker : A League of Legends Story continue de faire parler d'elle avec une bonne nouvelle : l'annonce de sa date de sortie. Si vous souhaitez vous essayer à ce nouvel Action-RPG, le titre sera officiellement disponible à partir du 18 avril 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch, ainsi que sur différents supports concurrents. Les précommandes sont dès à présent ouvertes sur toutes ces plateformes et incluront automatiquement le bonus Griffon d’Argent.

Si vous n'êtes pas contre l'hérésie d'une Edition Collector physique ne comprenant pas le jeu, The Mageseeker : A League of Legends Story proposera également la sienne. Elle inclut une statue de Sylas, l'artbook, une reproduction d'art Deluxe, le Lux Comic Édition spéciale couverture rigide, des insignes émaillés Sylas et Lux, et la bande originale en vinyle, le tout dans un coffret exclusif.

Source : Nintendo