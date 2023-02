The Mageseeker: A League of Legends Story - Riot Forge dévoile un nouvel RPG dans l'univers de League of Legends

Riot Forge, le studio d’édition de Riot Games de jeux indépendants basés sur la licence League of Legends, vient d'annoncer la sortie d'un tout nouveau jeu vidéo dénommé The Mageseeker: A League of Legends Story. Attendu dans le courant du printemps 2023 sur PC et consoles, nous vous laissons découvrir un premier trailer ci-dessous. A noter que nous n'avons pas encore confirmation d'une version Nintendo Switch à l'heure actuelle.

The Mageseeker se déroule à Demacia, un puissant royaume du monde de Runeterra qui cherche à interdire certaines formes de magie et en utilise d’autres pour maintenir l'ordre. Les joueurs incarnent Sylas, un mage en fuite dont la quête de vengeance fera voler en éclats la paix présumée de Demacia, fondée sur le sang et la sueur des mages. The Mageseeker propose un gameplay dynamique et plein d'action à tous ceux qui apprécient les histoires de pouvoir, d'identité et de justice.