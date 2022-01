The Longest Road on Earth : découvrez le croisement entre jeu méditatif et narration poussée

À mi-chemin entre jeu méditatif relaxant et jeu narratif qui vous bouleversera, The Longest Road on Earth est un jeu indépendant qui s'annonce pour le moins atypique. Développé par Brainwash Gang et TLR Game, il vous emmènera dans quatre chapitres très différents dans lesquels la musique et les émotions vous guideront vers de splendides souvenirs aussi personnels que profonds. Disponible dès le 25 janvier prochain sur Nintendo Switch pour la modique somme de 9,99 euros, ce jeu devrait combler les amateurs d'expériences vidéoludiques sur une console qui fait la part belle aux courtes sessions, ce qui tombe bien puisqu'il ne vous faudra qu'environ trois heures pour voir la fin de l'aventure The Longest Road on Earth.

Jouez en musique.



The Longest Road on Earth est un jeu narratif extrêmement personnel et profondément méditatif. Jouez en musique quatre petites histoires avec des mécaniques d'une grande simplicité et sans la moindre parole. Toutes sont sujettes à interprétation. Quelle histoire inventerez-vous pour chaque personnage et le monde qui l'entoure ?



Laissez-vous emporter par les paroles obsédantes et nostalgiques de plus de vingt-quatre chansons particulièrement émotionnelles chantées par Beicoli.



Emprunter la route de The Longest Road on Earth ne vous prendra que deux heures, et vous verrez que cela en vaut largement la peine. LES CHANSONS DE LA VIE

Une bande originale intimiste, dont les paroles abordent des thèmes évoquant la sérénité et la simplicité de la vie est incluse avec The Longest Road on Earth. Des sentiments, émotions, situations et perceptions qui n'ont rien d'extraordinaire, et qui pourtant nous définissent en tant qu'êtres humains, en donnant un sens à notre histoire personnelle et à la façon dont nous partageons notre existence avec les autres. PLONGEZ-VOUS DANS VOS SOUVENIRS

Jouez quatre chapitres capturant l'essence même de la vie quotidienne et évoluez au milieu d'instants importants et banals à la fois, au rythme d'une bande originale nostalgique. L'absence de texte et de dialogues vous permet de partager ces tranches de vie avec les personnages, en en faisant votre propre interprétation. Même si le temps de jeu est assez court (moins de 3 heures), The Longest Road on Earth vous donne la possibilité de vous offrir de petits bonheurs tels que souffler sur des pissenlits, ramasser des coquillages, faire de la luge en hiver, ou encore enfourcher votre vélo par une belle journée d'été. LES MOMENTS LES PLUS SIMPLES

Dans The Longest Road on Earth, il n'y a pas de défis pour nuire à votre expérience, ni de risques d'échec pouvant vous frustrer. Quels que soient votre âge, votre niveau de jeu ou les langues que vous parlez, vous pourrez profiter des commandes toutes simples pour vous amuser à votre rythme.