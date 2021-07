The Long Gate - Cet été partez à l'exploration d'anciennes cavernes sur Nintendo Switch

Envie d'une petite expérience mêlant puzzles et exploration ? Le développeur indépendant David Shaw devrait avoir de quoi vous occuper sur Nintendo Switch cet été avec la sortie de The Long Gate sur l'eShop de la console. Pour en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons découvrir la fiche du jeu ci-dessous.

Explorez des anciennes cavernes remplies de puzzles mystérieuses et traversez des oasis de nature relaxantes. Réparez les trois types de circuits anciens et découvrez le mystère de ce qui est arrivé à leurs créateurs. The Long Gate est un jeu de réflexion stimulant et élaboré avec les puzzles qui sont basées sur la physique et les circuits du monde réel.

Tous les menus du jeu et les indices des puzzles sont en anglais.