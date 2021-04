The Light Bringer - Une nouvelle aventure vous attend sur Nintendo Switch

Mélange de plateforme et d'énigmes, The Lightbringer est un nouveau titre signé Rock Square Thunder à destination de la Nintendo Switch et de Steam. Attendu dans le courant de l'année 2021 sans plus de précisions, nous vous laissons retrouver un descriptif du jeu ci-dessous.

Le gameplay de The Lightbringer consiste à explorer des niveaux détaillés, de petite taille, remplis de défis et d'objets à collectionner. Trouvez et rassemblez les Light Motes dispersés dans les niveaux intelligemment conçus et nettoyez le monolithe corrompu à la fin de chacun d'eux pour les terminer.

Votre fidèle boomerang vous servira non seulement d'outil pour résoudre les énigmes de votre voyage, mais aussi d'arme pour vous défendre contre les manifestations de corruption que vous rencontrerez en chemin !

Une histoire sincère, déclinée en vers de bout en bout !

Pendant des siècles, les gens ont pu exploiter l'énergie d'anciens monolithes dispersés dans le monde, ce qui leur a assuré un mode de vie agréable. Mais tout a changé quand l'un des clans a été envahi par la cupidité et a continué à pousser son monolithe pour obtenir toujours plus de pouvoir. En conséquence, quelque chose de malveillant s'est réveillé sous le monolithe et une substance ressemblant à du goudron a commencé à s'écouler du sous-sol.

Le goudron, appelé simplement "la corruption", a attaqué tout ce qui se trouvait sur son chemin, se propageant d'un monolithe à l'autre et détruisant presque tous les signes de civilisation. Cependant, la légende raconte l'histoire du Lightbringer, une personne capable d'exploiter le pouvoir de la lumière et de l'utiliser pour nettoyer la corruption et ramener les monolithes.

Votre sœur aînée a été choisie pour devenir le Lightbringer, mais quelque part dans son voyage, elle a été prise par la corruption. Partageant certains de ses pouvoirs, la responsabilité de parcourir le pays, de nettoyer la force malveillante et d'essayer de sauver le monde... vous incombe désormais.