The Library of Babel s'offre une sortie sur Nintendo Switch

A l'occasion du 8ème anniversaire de Neon Doctrine’s, l'éditeur a préparé un petit condensé des prochaines sorties à venir sur consoles et PC. L'une de ces sorties est The Library of Babel développé par Tanuki Game studios. Si nous n'avons pas encore de date de sortie, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Nous, à Neon Doctrine, sommes fiers de vous présenter un nouveau jeu : The Library of Babel de Tanuki Game studios, un magnifique jeu d'énigmes et d'aventure furtive partiellement inspiré de l'histoire de science-fiction du même nom. Les inscriptions à la bêta fermée sont maintenant disponibles sur Steam. Nous aurons également une démo publique prête dans le cadre du festival Steam Next en juin.