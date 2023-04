The Library Of Babel est disponible sur Nintendo Switch

Développé par Tanuki Game Studio, The Library of Babel vous propose un bond dans le temps où les humains ont laissé place à des robots ayant découvert une mystérieuse bibliothèque. Le titre vous plonge dans une histoire mêlant aventure et infiltration où vous devrez suivre la piste d'un mystérieux assassin. Proposé au prix de 18,99€, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement ci-dessous.

S'inspirant de la nouvelle éponyme de Jorge Luis Borges, The Library of Babel vous invite dans un monde lointain, 20 000 ans après la fin de l'humanité. La planète est dominée par des robots ultra-sophistiqués, qui ne savent presque rien de leurs créateurs mythiques. La société robotique est bien en ordre, jusqu'à ce qu'on découvre une bibliothèque qui contient tout ce qui a été, est et sera écrit... une porte ouverte sur le chaos.

Vous jouez le rôle de Ludovik, un Chercheur envoyé enquêter sur une affaire de meurtre à Babylone. L'état d'urgence est soudain instauré, et Ludovik se retrouve en territoire dangereux alors qu'il suit la piste de l'assassin et met au jour le mystère de la fermeture subite de la bibliothèque.

Avec ses jungles profondes, ses temples abandonnés et ses nombreux habitants cybernétiques avec qui interagir, The Library of Babel est à la fois une aventure palpitante pleine de complots et de dangers, et un récit méditatif sur notre vision de l'infini.