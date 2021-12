The Letter: A Horror Visual Novel vient faire trembler la Nintendo Switch

Avis aux amateurs d'histoires effrayantes, The Letter: A Horror Visual Novel s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch. Développé par Yangyang Mobile et EastAsiaSoft, le titre vous propose une aventure puisant ses sources dans les classiques du cinéma d'horreur asiatique. Attendu pour le 13 décembre au prix de 19,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le descriptif du jeu ci-dessous accompagné de son trailer. A noter qu'une version physique est également proposée en exclusivité sur PlayAsia.

Victimes d'une terrible malédiction, sept personnages découvrent que la véritable menace ne vient pas des ombres, mais de leur propre cœur et de leur propre esprit. The Letter: A Horror Visual Novel est un jeu interactif inspiré des classiques du cinéma d'horreur asiatique. Présenté sous forme de récit immersif et ramifié, il permet aux joueurs d'incarner tour à tour sept personnages qui se retrouvent empêtrés dans un mystère qui tourmente le manoir Ermengarde depuis des siècles.

Le déroulement de l'histoire dépendra des choix que vous ferez. Sauverez-vous ou non une relation sur le point de se briser ? Prendrez-vous le risque de sauver un personnage malgré les conséquences possibles pour vous, ou le laisserez-vous mourir dans d'horribles circonstances ? Au-delà du thème de l'horreur sur lequel repose The Letter: A Horror Visual Novel, l'accent est mis sur l'évolution des personnages et l'interaction. Le sort de chacun d'eux est entre vos mains.

Caractéristiques :