Le manga The Legend of Zelda : Twilight Princess touche à sa fin

Si vous êtes un fan de The Legend of Zelda et un amateur de mangas, il ne vous a pas échappé que depuis 2009 l'éditeur Soleil Manga s'occupe de faire paraître différents mangas estampillés The Legend of Zelda, retraçant les principaux épisodes de la série. Si Ocarina of Time faisait figure d'exception avec 2 tomes pour compléter son histoire, c'est le dernier manga en date dédié à Twilight Princess qui est le plus long avec 9 tomes parus par chez nous (le neuvième étant sorti en juin 2021, et le 10ème le 28 septembre au Japon).

C'est sur la page Twitter que le duo d'artistes Akira Himekawa en charge de ce projet vient de confirmer que le manga allait se conclure dans le prochain chapitre à paraître au Japon, portant logiquement à 11 le nombre de tomes nécessaire pour arriver au bout cette histoire couchée sur le papier. Ne reste plus qu'à savoir maintenant si Soleil Manga proposera une compilation des 11 tomes sous l'appellation Perfect Edition comme elle l'a déjà fait par le passé, où si il faudra acheter chaque tome à l'unité pour compléter cette aventure. Pour information, le tome 10 paraîtra par chez nous le 9 mars 2022. Le tome 11 quant à lui n'est pas encore daté. Si vous souhaitez acheter les tomes déjà parus, vous pouvez passer par notre lien partenaire amazon juste-ici.