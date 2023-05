The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom réalise une performance incroyable pour sa sortie en France

C'est ce qu'on appelle un carton sans précédent en France pour la saga Zelda. Le dernier opus en date, le très attendu The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom vient à peine de sortir (il est sorti le 12 mai dernier , soit il y a 4 jours) et s'est déjà vendu à hauteur d'un demi-million d'exemplaires physiques dans les magasins en France seulement. Cette information provient du très sérieux média français Le Figaro dans un article écrit par Chloé Woitier, cliquez-ici pour accéder à cet article.

C'est une performance incroyable quand on sait que le dernier opus de la série Fifa, qui pourtant cartonne aussi fortement n'a vendu "que" 420 000 exemplaires physiques durant sa première semaine et ce sur 3 plateformes différentes alors que The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est, quant à lui, exclusivement disponible sur la Nintendo Switch ! Cette performance historique n'est cependant pas le meilleur lancement en France d'un jeu sur une seule et même plateforme puisque ce record est détenu, selon Oscar Lemaire par GTA V sur PlayStation 3 qui s'était écoulé à environ 850 millions d'exemplaires sur une période équivalente.

Environ 500 000 ventes physiques pour Zelda TOTK en France pour sa première semaine. C'est un démarrage nettement supérieur à celui du dernier Pokémon. C'est plus que le lancement de Red Dead Redemption II ou des derniers FIFA. — Oscar Lemaire (@oscarlemaire) May 15, 2023

Source : Lefigaro