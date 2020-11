The Legend of Zelda : quel sera le prochain remake ?

Quel épisode de la saga The Legend of Zelda sera le prochain à connaître une ressortie ? Duo, Carré ou Cash ? (bruits de trompettes) Commençons tout d'abord par définir les jeux de la saga les plus à même d'être portés ou remakés sur Nintendo Switch.

Le plus probable

Commençons par l'évident Skyward Sword, petit mouton noir de la saga (même si c'est l'un des petits favoris de votre serviteur), cet épisode de la saga sorti originellement sur Wii en 2011 est le candidat idéal, c'est le dernier Zelda 3D à ne pas avoir connu de remakes malgré les deux générations qui séparent la Wii de la Switch. Où est donc Skyward Sword HD le magnifique ?

C'est clairement l'épisode le plus sous-estimé de la saga et celui qui mérite le plus un remake. La Wii ne rendant hommage ni à ses contrôles, merci le gameplay à la Wiimote très hasardeux, ni à ses sublimes graphismes. En effet, à la base, derrière cette bouillie de pixel et ces couleurs délavées se cache l'un des Zelda au style graphique le plus affirmé (Si si), un style inspiré des plus belles toiles du peintre impressionniste français Paul Cézanne.

Un portage en HD résoudrait de plus tous les problèmes de gameplay du jeu, notamment grâce à la précision accrue de la détection des mouvements permise par les Joy-con.

Ensuite la puissance de la Switch devrait permettre au jeu de bénéficier d'un meilleur traitement graphique, plus fidèle aux couleurs et aux intentions d'origine, ainsi qu'une meilleure résolution. Nous pouvons tabler sur un 1080p 30 images par seconde en mode salon contre un 720p au même framerate en mode portable.

Mais quid du gameplay basé sur le mouvement en mode portable ? Si l'émulation a bien prouvé une chose, c'est que Skyward Sword peut être aussi terminé à la manette. Nintendo est tout à fait capable d'adapter le gameplay en suivant des modèles comme Metal Gear Rising lui aussi basé sur un contrôle de l'épée du personnage dans toutes les directions. Ou bien suivre l'exemple de Rayman Legends, d'abord pensé pour la Wii U (pas la peine de faire semblant que cette console n'existe pas, personnellement j'y joue encore) le jeu fut porté sur tous les supports imaginables (non Skyrim, on ne parle pas de toi), et bien que d'abord vendu pour son gameplay indissociable du Gamepad de la Wii U ce gimmick fut vite réduit à la pression d'une simple touche sur tous les autres supports. Nintendo peut aussi rendre le jeu jouable uniquement en mode salon bien que ce soit très peu probable.

En clair, faites confiance à Nintendo pour trouver une solution, les contrôles de Skyward Sword ne peuvent, au plus, qu'être un contretemps pour son portage, pas un frein. Enfin, rappelons que l'année prochaine, en novembre 2021 , le jeu fêtera ses 10 ans, une bonne occasion pour un remake donc.

Des portages déterrés de la Wii U

Nintendo pourrait décider d'encore une fois piocher dans la ludothèque de la Wii U et de ramener d'entre les morts ses deux remakes The Wind Waker HD et Twilight Princess HD sur sa console hybride. C'est un scénario tout à fait envisageable et ces portages reviennent souvent dans les jeux les plus demandés sur Switch.

Pourquoi pas la 2D ?

Pourquoi toujours lorgner vers les épisodes en 3 dimensions de la saga ? Après la sortie l'année dernière de Link's Awakening sur Switch des remakes, utilisant les assets développés pour recréer cet opus, pourquoi ne pas poursuivre avec les jeux le suivant chronologiquement, à savoir Oracle of Ages et Oracle of Season ? C'est une hypothèse intéressante, ce sont deux bons épisodes de la saga, réutilisant eux-mêmes le moteur de Link's Awakening DX, et la ressortie de ces deux opus serait une bonne surprise, ce serait donc à la fois judicieux de poursuivre la voie entamée par Link's Awakening sur Switch avec la saga des Zelda Oracle et dream oblige de terminer par Four Swords et Four Swords Adventures.

Oui, mais développé par qui ?

Commençons par l'évidence, Nintendo EAD pourrait s'occuper de ces portages. Les studios internes à la firme étaient déjà à l'œuvre sur The Wind Waker HD, cependant il est hautement improbable que ce soit les maestros eux-mêmes à la baguette d'un futur remake, le développement de la suite de Breath of the Wild semblant être un trop gros chantier pour en permettre un second.

Viens ensuite le candidat outsider, Tantalus Media le studio australien responsable de Twilight Princess HD. Ce studio a œuvré sur quelques portages d'autres jeux sur Switch comme Rime ou Sonic Mania, cependant, ayant travaillé avec Microsoft sur Age of Empire III: Definitive Edition, qui vient tout juste de sortir, nous imaginons mal ce studio sur un autre remake de la saga Zelda.

Enfin, le candidat favori, Grezzo, ce studio japonais a déjà usé de sa magie sur Ocarina of Time 3D, Majora's Mask 3D et dernièrement Link's Awakening. Ces remakes furent salués pour à la fois leur fidélité aux jeux originaux mais aussi pour leurs innovations bienvenues. Le studio n'ayant pas fait beaucoup parler de lui depuis leur dernier remake de l'épisode Gameboy, l'espoir de les voir de nouveau travailler pour sublimer la légende de Zelda est permis.

Cependant, ce serait réduire Grezzo que d'oublier qu'ils ont aussi obtenu l'autorisation de Nintendo de créer leur propre épisode de la saga. Tri force Heroes l'opus multijoueur de la saga, réutilisant le moteur de A Link Between Worlds est sorti en 2015 sur 3ds. L'épisode souffre de son concept mais propose un véritable challenge, ainsi qu'une aventure plaisante. Il est donc tout à fait envisageable de penser que Grezzo peut aussi travailler sur un remake d'un épisode de la saga ou sur un épisode original (et pourquoi pas les deux ?).

2021, une année spéciale pour la saga

Il est évident que l'année prochaine s'annonce spéciale pour la saga Zelda, en effet, 2021 signe le 35ème anniversaire de la sortie du premier épisode au Japon. En effet, c'est 21 février 1986 que les japonais ont put découvrir le début d'une légende sur Famicom Disk System (La Nes chez nous). Nintendo s'apprête-t-il à surprendre les fans pour fêter dignement cet événement ? Rien n'est moins sûr. La sortie ce 18 septembre de la collection Super Mario 3D All-Stars permet aux fans de Zelda de rêver éveillé à la sortie d'une compilation regroupant les épisodes en 3D de la saga. Nintendo pourrait à la fois ressortir Skyward Sword en HD pour célébrer à la fois l'anniversaire de la saga mais aussi les 10 années de cet épisode, mais aussi accompagner cette sortie de portages de tous ses épisodes en 3D déjà retravaillés. Verra-t-on une compilation regroupant Ocarina of Time 3D, Majora's Mask 3D, The Wind Waker HD, Twilight Princess HD et Skyward Sword HD tous regroupés sur une seule et même console ? Il est toujours permis d'en rêver.

Et Breath of the Wild 2 ?

Et si la suite directe de l'épisode ayant révolutionné la saga en 2017 sortait lui aussi pour clore cet anniversaire ? Aucune date de sortie n'ayant été à ce jour donnée par Nintendo, il est envisageable de voir débarquer ce nouvel épisode en 2021 , cela aurait laissé 4 ans aux équipes du premier épisode pour réitérer l'exploit, c'est une durée assez raisonnable pour rêver d'une sortie dans l'année à venir.