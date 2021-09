The Legend of Tianding - Le Robin des Bois Taïwanais débarquera début novembre sur Nintendo Switch

Et si en cette fin d'année vous incarniez le "Robin des Bois Taïwanais" ? Développé par Creative Games Computer Graphics Corporation, The Legend of Tianding est un nouveau titre vous permettant de prendre le contrôle de Liao Tianding, chargé d'éliminer les forces coloniales japonaises s'étant approprié l'île de Taïwan. Attendu pour le 1er novembre sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

En 1895, le traité de Shimonoseki prévoit la cession de Taïwan au Japon, l'île étant placée sous domination japonaise. Cette décision a suscité le tollé et la résistance des Taïwanais, qui ont été brutalement réprimés par le gouvernement colonial et son armée. Cependant, le désir de liberté ne s'éteint pas si facilement, car il s'agit d'un cri du cœur lui-même : une flamme qui brûle et ne meurt jamais. C'est de ce feu que sont nés les héros qui ont combattu pour Taïwan, et l'un d'entre eux dont le nom se dresse encore aujourd'hui parmi les cendres : Liao Tianding !

Incarnez Liao Tianding, le justicier charismatique de la ville de Taipei et hors-la-loi recherché par les autorités coloniales japonaises. Combattez pour la justice dans les rues étendues et éblouissantes de Taipei telles qu'elles étaient au début du 20e siècle, dans un style de bande dessinée inspiré des mangas traditionnels chinois. Grâce à un système de combat à défilement latéral bien réglé, frappez, donnez des coups de pied, tailladez et, bien sûr, volez votre chemin à travers une myriade d'ennemis difficiles, chacun brandissant des armes uniques que vous pouvez prendre pour vous, et volez les cœurs des pauvres et des opprimés aussi pendant que vous y êtes !

Le développeur principal PP Wang déclare : "Je m'inspire d'événements réels et des bandes dessinées de ma jeunesse, et je me consacre à la promotion des histoires taïwanaises par le biais des jeux vidéo". Nous avons hâte que vous soyez tous témoins de l'histoire d'un homme qui a gravé son nom dans l'histoire de Taïwan, un vol à la fois, dans The Legend of Tianding !

Caractéristiques :