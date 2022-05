The Legend of the Dragonflame High School Collection - La castagne étudiante s'invite sur Nintendo Switch

Licence développée par les indépendants de chez HUNTERS, les deux épisodes de The Legend of the Dragonflame High School sont disponibles sur l'eShop de la Nintendo Switch depuis le 20 mai sous le nom The Legend of the Dragonflame High School Collection. Actuellement proposé au petit prix de 3,99€, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Maîtrisez les techniques de combat de rue (sauts, coups de poing, coups de pied et esquives) pour vaincre vos ennemis et passer au niveau suivant. Vous pouvez jeter des objets, acheter de la nourriture et apprendre de nouvelles attaques spéciales. N'hésitez pas à faire évoluer votre personnage pour améliorer votre profil de champion des arts martiaux. Vous pouvez également frapper vos ennemis, et lancer des poubelles et des ballons de football à coups de poing et de pied. Dans le premier opus de la série, votre mission consiste à sauver votre sœur. Et dans le deuxième, toujours placé sous le signe du suspense, l'action se déroule lors d'un voyage scolaire à Osaka. CARACTÉRISTIQUES Beat'em up en 2D inspiré des jeux d'arcade classiques

Les deux jeux, The Legend of the Dragonflame Highschool 1 et 2, sont inclus

Éléments permettant de faire évoluer le personnage, comme l'expérience et les compétences

