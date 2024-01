The Legend of Steel Empire - L'Ère de l'Acier débute sur Nintendo Switch

Si vous êtes en manque de shoot'em up à défilement horizontal, la licence The Legend of Steel Empire est de retour sur Nintendo Switch avec une nouvelle version remarsetirée. Disponible dès à présent en versions physique et dématérialisée, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Dans un monde dystopique où l'empire Motorhead a conquis et asservi la quasi-totalité de la planète, des cuirassés de taille gigantesque, des locomotives blindées et des forteresses invincibles dominent les cieux. Cependant, il y a de l'espoir pour la république de Silverhead, et vous êtes le seul à pouvoir la sauver. Prenez le contrôle de l'avion Striker ou du Zeppelin équipé d'un lance-mines aérien et engagez-vous dans une action euro-shmup intense, en affrontant des ennemis dans les airs et au sol, et en utilisant des attaques dévastatrices qui crèvent l'écran dans les endroits les plus exigus.

Avec des graphismes et des commandes améliorés, The Legend of Steel Empire marque la dernière entrée dans la série, et est enfin disponible sur Nintendo Switch !