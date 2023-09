The Legend of Nayuta: Boundless Trails disponible cette semaine sur Nintendo Swit h

Alors que nous finissons à peine de profiter de la réunion des arcs principaux de la licence The Legend of Heroes, Nihon Falcom et NIS America nous proposent de nous lancer dans un spin-off dénommé The Legend of Nayuta: Boundless Trails. Attendu pour le 22 septembre en Europe en version physique et dématérialisée, ce nouvel Action-RPG est d'ores et déjà disponible en Amérique du Nord, nous laissant ainsi l'occasion d'admirer le trailer de lancement du jeu.

À propos de Nayuta passe ses journées à contempler les étoiles au-dessus de son île natale et à se demander ce qui se cache au-delà de l'horizon. Bien que les gens prétendent que la mer sur laquelle ils vivent est plate et limitée, Nayuta sait qu'il doit y avoir plus là-bas, qui n'attend que d'être découvert. De temps en temps, des ruines et des étoiles tombent du ciel au-dessus de la maison de Nayuta, offrant ce qui semble être des aperçus d'autres mondes. En explorant l'une de ces ruines, lui et ses amis sauvent une petite fille du nom de Noi, qui ressemble à une fée. Elle raconte à Nayuta qu'on lui a volé quelque chose de très important et lui demande de l'aider à le retrouver. C'est ainsi que commence le voyage de Nayuta, un voyage qui l'emmènera bien au-delà des limites de son île pour découvrir de nouveaux mondes et faire des découvertes extraordinaires ! Caractéristiques principales Des mondes au-delà de la maison : Découvrez tous les phénomènes merveilleux que La Légende de Nayuta a à offrir avec des images HD, une musique de haute qualité, 60 images par seconde et de nouvelles illustrations ajoutées pour cette version occidentale ! Des compétences pour chaque saison : Entrez dans la mêlée avec un gameplay d'action en temps réel et des puzzles basés sur l'environnement qui sont affectés par la saison en cours. Utilisez la magie des saisons et des armes puissantes pour vaincre vos ennemis, et débloquez de nouvelles techniques en fonction de vos performances. Un océan d'aventures : Plongez dans un jeu de pistes d'un genre nouveau ! Découvrez une histoire légère et fantaisiste ancrée dans la fantaisie et la découverte, avec une variété de lieux et de personnages colorés, ainsi que des tonnes de quêtes supplémentaires.