The Legend of Heroes Trails From Zero et Trails to Azure débarquent sur Nintendo Switch 2

Vous avez loupé l'arc Crossbell sur Nintendo Switch lors des sorties respectives de The Legend of Heroes: Trails From Zero et The Legend of Heroes: Trails to Azure ? Rassurez-vous, NIS America vous propose une séance de rattrapage avec la sortie d'une édition physique regroupant les deux opus sur Nintendo Switch et PS5. Les versions physiques seront distribuées en France par Microids Distribution France. Si vous préférez opter pour le numérique, les deux titres seront disponibles à l'achat séparément. Aucune date de sortie de précisée pour le moment, hormis un vague Automne 2026.

The Legend of Heroes: Trails from Zero Redécouvrez Crossbell dans ce chapitre captivant de la célèbre série The Legend of Heroes ! Théâtre d’un conflit territorial permanent entre l’Empire d’Erebonia et la République de Calvard, Crossbell s’est développée en une cité-État prospère et en l’un des principaux centres économiques du continent. Après trois ans d’absence, Lloyd Bannings revient dans sa ville natale afin de suivre les traces de son frère défunt et rejoindre la police de Crossbell. Cependant, à son arrivée, il découvre qu’il a été affecté à la Section de Soutien Spécial, une nouvelle unité chargée de missions inhabituelles et de requêtes mineures. Il y rencontre ses nouveaux coéquipiers : Elie MacDowell, la petite-fille du maire ; Randy Orlando, un ancien soldat coureur de jupons ; et Tio Plato, une jeune prodige de la technologie. Caractéristiques : Bienvenue à Crossbell : Un nouvel arc narratif passionnant de l’univers Trailscommence dans cette cité-État emblématique ! Plongez dans un monde riche et dynamique, rempli de secrets et d’aventures.

Un nouvel arc narratif passionnant de l’univers Trailscommence dans cette cité-État emblématique ! Plongez dans un monde riche et dynamique, rempli de secrets et d’aventures. Une ville spectaculaire : Grâce à des graphismes améliorés et des textures HD, Crossbell n’a jamais été aussi impressionnante. La PlayStation 5 et la Nintendo Switch 2 permettent d’atteindre jusqu’à 120 FPS et une résolution 4K ! Alternez entre textures originales et améliorées.

Grâce à des graphismes améliorés et des textures HD, Crossbell n’a jamais été aussi impressionnante. La PlayStation 5 et la Nintendo Switch 2 permettent d’atteindre jusqu’à 120 FPS et une résolution 4K ! Alternez entre textures originales et améliorées. Votre ville, votre histoire : Le mode haute vitesse vous permet d’explorer la ville à votre rythme. Enchaînez les combats ou savourez l’histoire : à vous de choisir ! La Nintendo Switch 2 propose également la prise en charge de la souris.