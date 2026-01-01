The Legend of Heroes: Trails from Zero et The Legend of Heroes: Trails to Azure débarqueront début septembre sur Nintendo Switch 2

La licence The Legend of Heroes continue son bonhomme de chemin sur consoles Nintendo et compte bien profiter du gap technologique de la Nintendo Switch 2 pour nous offrir les derniers opus en version optimisées. NIS America vient ainsi de confirmer que The Legend of Heroes: Trails from Zero et The Legend of Heroes: Trails to Azure seront disponibles à partir du 10 septembre 2026 sur Nintendo Switch 2 en dématérialisé ainsi qu'en version physique (au format Game Key).

Découvrez la célèbre duologie « The Legend of Heroes: Crossbell » sur les consoles modernes ! Les versions Nintendo Switch 2 et PlayStation 5 de « The Legend of Heroes: Trails from Zero » et « The Legend of Heroes: Trails to Azure » bénéficient de nombreuses améliorations techniques, notamment une résolution 4K ! Les versions Nintendo Switch 2 prennent même en charge la souris. Chaque jeu sera disponible séparément sur les boutiques en ligne au prix de 39,99 $, et pourra être acheté en lot sous forme d’édition Deluxe physique au prix de 69,99 $, comprenant une bande originale numérique et un set de cartes de collection !