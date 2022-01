The Legend of Heroes - Trails From Zero : Les précommandes sont ouvertes sur Nintendo Switch

Dans la catégorie des licences où il est très facile de perdre le fil, les fans de The Legend of Heroes ne seront pas les derniers à vous conseiller de vous accrocher pour profiter d'une histoire et d'un lore extrêmement riche. Alors que les joueurs Switch pouvaient découvrir Trails of Cold Steel III et IV depuis 2020, NIS America et Nihon Falcom ont décidé de passé la vitesse supérieure afin de proposer les autres épisodes de la vaste licence qu'est The Legend of Heroes.

Le premier jeu a démarrer les hostilités sera donc The Legend of Heroes - Trails From Zero qui sortira dans le courant de l'automne sur PS4 et Nintendo Switch. Si nous n'avons pas encore de date de sortie définitive, les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes chez divers revendeurs comme notre amazon.fr.