The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon s'offre une démo

À moins d'un mois de sa sortie sur Nintendo Switch et pour la première fois sur Nintendo Switch 2, The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon vient de s'offrir une démo sur l'eShop de Nintendo. Les joueurs peuvent commencer leur aventure dans le prochain chapitre de la série Trails grâce à la Story Demo, qui offre une introduction à forts enjeux via le Prologue du jeu. Pour rappel, The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon est attendu le 19 janvier 2026 sur consoles Nintendo Switch et supports concurrents.

Story Demo

Jouez au Prologue de The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon !

Van Arkride et Arkride Solutions sont de retour alors que le destin de l’ensemble du continent de Zemuria est en jeu.

Alors que Zemuria se prépare pour sa première expédition spatiale, Van Arkride, Rean Schwarzer et le père Kevin Graham sont convoqués pour participer à un exercice d’entraînement organisé par Marduk, qui va les placer sur une trajectoire les menant droit vers les secrets au cœur même du monde.

Leurs chemins pourront diverger, mais une question demeure : qu’y a‑t‑il donc au‑delà de la ligne d’horizon ?