The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon sortira cet automne sur Nintendo Switch

Alors que les rumeurs vont bon train concernant la date de sortie de The Legend of Heroes: Trails in the Sky The 1st, NIS America et Nihon Falcom Corporation viennent de donner de nouvelles informations sur la sortie d'un autre opus, à savoir The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon. Les joueurs pourront ainsi découvrir cet opus en Europe dans le courant de l'automne 2025 . En attendant de nouvelles informations, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

À propos du jeu Van Arkride et les membres d'Arkride Solutions sont de retour, et cette fois, c'est l'avenir de tout le continent zémurien qui est en jeu ! Les habitants de Zemuria attendent avec impatience le lancement de la première incursion de l'humanité dans l'espace. Une invitation soudaine de Marduk à coopérer à un exercice d'entraînement de haute technologie met Van, le Chevalier Ashen Rean Schwarzer et le Père Kevin Graham sur une trajectoire de collision avec les secrets au cœur même de Zemuria. Leurs chemins peuvent diverger, mais la question ultime reste la même : qu'y a-t-il au-delà de l'horizon ?