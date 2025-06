The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon annoncé sur Nintendo Switch 2

Prochain opus de la licence The Legend of Heroes à sortir en 2025, The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon avait été annoncé sur Nintendo Switch et supports concurrents. NIS America vient d'annoncer qu'une version Nintendo Switch 2 sera également de la partie (mais en version gamekey). Concernant la date de sortie, initialement indiquée pour l'automne 2025, les joueurs devront attendre encore un peu puisqu'elle est désormais estimée à courant Janvier 2026.

À propos de La Légende des Héros : Les Sentiers au-delà de l'Horizon Van Arkride et les membres d'Arkride Solutions sont de retour, et cette fois, c'est l'avenir de tout le continent zémurien qui est en jeu ! Les habitants de Zemuria attendent avec impatience le lancement de la première incursion de l'humanité dans l'espace. Une invitation soudaine de Marduk à coopérer à un exercice d'entraînement de haute technologie met Van, le Chevalier Ashen Rean Schwarzer et le Père Kevin Graham sur une trajectoire de collision avec les secrets au cœur même de Zemuria. Leurs chemins peuvent diverger, mais la question ultime reste la même : qu'y a-t-il au-delà de l'horizon ?