The Legend of Gwen - Incarnez une jeune sorcière dans un nouveau jeu de plateformes sur Nintendo Switch

Si vous êtes en quête d'un petit plateformer à destination de la Nintendo Switch, _wiwigames vous propose de découvrir en février prochain The Legend of Gwen sur l'eShop. Proposé au prix de 19,99€ sur la boutique en ligne et attendu pour le 16 février 2023 , le titre vous mettra aux commandes de la sorcière Gwen devant visiter une multitude de lunes et d'échapper aux différents obstacles qui se placeront sur son chemin.

L'histoire Gwen venait d'arriver à l'école de sorcellerie, elle voulait devenir la meilleure sorcière du monde, à sa grande malchance, elle est arrivée à un mauvais moment juste quand elle est arrivée elle n'a même pas pu avoir sa fête de bienvenue car il y avait un invité surprise... "Le mal !". Le mal n'a pas hésité deux fois et a commencé à absorber tout ce qu'il pouvait de l'école ! Maintenant, qui va enseigner la sorcellerie à Gwen ? ! Sera-t-elle capable d'apprendre par elle-même, pourra-t-elle surmonter les obstacles du mal et récupérer l'école ? Aidez Gwen à relever ce défi et à vaincre le mal (si vous le pouvez !). Caractéristiques Visitez différentes lunes avec leurs propres obstacles, couleurs et ennemis.

Pièges, ennemis et gros boss sur chacune des lunes.

Niveaux chronométrés sans ennemis, ce sont de véritables tests d'agilité et d'habileté !

Collectez différentes graines pour le jardin... (Se pourrait-il que vous puissiez toutes les obtenir ?)

Mode isométrique et différents points de vue de tous les niveaux (Aide à trouver les secrets) !

En raison de la difficulté élevée du jeu, différents coffres d'aide et un chasseur de boss ont été ajoutés.

Ajout d'un checkpoint magique (non disponible dans les niveaux chronométrés).

Mode de jeu avec l'utilisation de deux personnages... en même temps ! dans un défi avec corki !

6 différents types de baguettes qui changent le style de jeu !

Source : Nintendo