The Last Worker sortira finalement fin mars 2023 sur Nintendo Switch

Devant initialement sortir fin 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents, The Last Worker a dû revoir ses objectifs, et est désormais prévu pour le 30 mars 2023. A voir si l'absence de Réalité Virtuelle sur Nintendo Switch aura un impact important sur l'appréciation du jeu.

The Last Worker est une expérience vraiment unique, et nous sommes fiers de soutenir à la fois le travail innovant de Jörg Tittel et le studio indépendant aux multiples talents Wolf & Wood dans la création de ce titre époustouflant", a déclaré Leo Zullo, directeur général de Wired Productions. "Nous sommes ravis de présenter officiellement aux joueurs Jüngle et l'épique Fulfilment Centre dans lequel se déroule le jeu. L'histoire intense, surprenante et sincère est une histoire que nous avons hâte de partager plus tard cette année." The Last Worker Caractéristiques : Des kilomètres de jeu Des heures de jeu narratif et immersif dans un environnement de la taille de la ville engloutie de Manhattan.

Cœur Un mélange unique de mécanismes de gameplay de base imbriqués de manière transparente dans un jeu narratif qui ne ressemble à aucun autre.

Casting AAA Des personnages riches interprétés par un casting de stars dans une histoire remplie de drame sincère, de satire mordante et d'action intense. Avec Ólafur Darri Ólafsson, Jason Isaacs, Clare-Hope Ashitey, David Hewlett et d'autres talents de classe mondiale (à annoncer).

Choix du joueur Plusieurs fins décidées par des dilemmes moraux.

Un monde fait à la main Un style artistique qui prend vie à partir des concepts et des dessins de personnages de la légende de la bande dessinée Mick McMahon (Judge Dredd, 2000 AD).

Une musique pleine d'émotions composée par Oliver Kraus, connu pour ses collaborations avec Adele, Sia, Florence and the Machine et d'autres.

Jouez sur votre écran ou en VR ! Vous pouvez jouer avec des systèmes de contrôle traditionnels ou dans la réalité virtuelle.