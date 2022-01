The Last Worker annoncé sur Nintendo Switch

Nouvelle réalisation signée Jörg Tittel, Wolf & Wood et Wired Productions, The Last Worker vous propose de vivre une aventure narrative à la première personne atypique. Si le titre sera pensé pour une expérience en réalité virtuelle, le jeu aura également droit à une sortie console sur divers supports en 2022 , Nintendo Switch incluse. En attendant de découvrir la date de sortie du jeu, nous vous laissons découvrir son trailer ainsi qu'un descriptif.

The Last Worker est une expérience vraiment unique, et nous sommes fiers de soutenir à la fois le travail innovant de Jörg Tittel et le studio indépendant aux multiples talents Wolf & Wood dans la création de ce titre époustouflant", a déclaré Leo Zullo, directeur général de Wired Productions. "Nous sommes ravis de présenter officiellement aux joueurs Jüngle et l'épique Fulfilment Centre dans lequel se déroule le jeu. L'histoire intense, surprenante et sincère est une histoire que nous avons hâte de partager plus tard cette année."

The Last Worker Caractéristiques :