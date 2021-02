The last story, pour fêter les 10 ans du jeu, le directeur partage des concepts-arts inédits

Pour célébrer les 10 ans de la sortie de son jeu The Last Story sur Nintendo Wii, le directeur du jeu Hironobu Sakaguchi a partagé une belle floppée de concept-art sur son compte twitter. The Last Story est encore considéré aujourd'hui à la fois comme un chef-d'œuvre et un véritable classique de la Nintendo Wii, le titre n'a malheureusement jamais connu aucune ressortie depuis sa sortie. Vous pouvez visionner ces véritables œuvres d'art partagées par le directeur du jeu ci-dessous. Souhaiteriez-vous revoir The Last Story dans une version remastérisée sur Nintendo Switch ou préféreriez-vous qu'une suite soit en préparation ? L'espace commentaire est là pour accueillir vos souvenirs et souhaits autour de ce grand J-rpg.

The Last Story est un RPG japonais pour la console Wii signé Hironobu Sakaguchi qui vous met à la tête d'un groupe de mercenaires évoluant dans une aventure incroyablement immersive. Vivez l'aventure en solo ou profitez des modes multijoueurs en ligne avec jusqu'à cinq autres joueurs. Histoire La cité tentaculaire de Lazulis constitue la base de Zael. Entre ses nombreuses places, grandes avenues et ruelles tortueuses, de nombreuses quêtes attendent les aventuriers… La cité vibrante de Lazulis, où se côtoient et se mélangent des gens de toutes les origines et de toutes les conditions, et qui abrite de nombreux secrets… Le garde-manger de la cité de Lazulis, le marché. Un canal traverse la ville fortifiée. Le passage des artisans est le quartier des industries traditionnelles. Le château de Lazulis incarne l'univers de la chevalerie que Zael rêve d'intégrer. La taverne d'Ariela, où les compagnons se retrouvent après avoir terminé une mission.