The Last Spell - Le jeu de rôle tactique se déchaînera début 2023 sur Nintendo Switch

Après le succès rencontré à l'occasion de sa sortie en accès anticipé sur Steam, The Last Spell voit les choses en grand pour 2023. The Arcade Crew et le studio Ishtar Games viennent en effet de dévoiler un nouveau trailer pour leur jeu de rôle tactique, incluant une fenêtre de sortie sur consoles, Nintendo Switch incluse. Le jeu sera donc disponible durant le premier trimestre 2023.

The Last Spell offre un mélange détonnant avec des combats au tour par tour, des éléments de roguelite, des ressources et équipements générés de manière procédurale ainsi que des vagues immenses d’ennemis dignes des meilleurs Musô. Le joueur doit s’adapter en permanence pour espérer survivre à la brutalité des assauts, intensifiés par une bande-son progressive metal aux envolées spectaculaires. Rien n’est impossible pour les cœurs vaillants bien préparés. La survie de l’humanité en dépend !

`