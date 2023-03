The Last Spell - Le RPG Tactique de Ishtar Games est disponible sur Nintendo Switch

L’éditeur The Arcade Crew et le studio Ishtar Games lâchent aujourd’hui dans la nature leur RPG tactique The Last Spell sur Nintendo Switch et supports concurrents. Pour cette occasion, nous vous laissons visionner le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

L'APOCALYPSE A EU LIEU… Dans un élan désespéré pour mettre fin à toutes les guerres qui déchiraient le monde depuis des décennies, les magiciens ont déclenché le Cataclysme. D'énormes sphères de magie pure ont quasiment tout oblitéré. Un étrange brouillard violet s'est levé et des hordes de mutants assoiffés de sang ont émergé de la nuit. Désormais, notre seul espoir est de bannir toute forme de magie de ce monde maudit en lançant le sort ultime, celui qui nécessite plusieurs jours d'incantation ininterrompue sous la protection d'une poignée de héros. The Last Spell est un RPG tactique avec des éléments roguelite où il vous faut défendre une ville contre des hordes d'ennemis meurtriers. Pendant la journée, préparez vos Héros, choisissez soigneusement comment reconstruire votre Havre et mettez vos défenses en place. La nuit tombée, anéantissez les monstres qui s'attaquent à vos remparts grâce à un large choix d'armes et de compétences. Ensuite, guérissez, montez en niveau et recommencez jusqu'à ce que le Sceau magique soit brisé.