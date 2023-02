The Last Spell - Le RPG Tactique sera disponible début mars sur Nintendo Switch

Déjà sorti en 2021 sur Steam, le RPG tactique à succès The Last Spell aura finalement le droit à sa sortie sur consoles en ce début d'année 2023. The Arcade Crew et le studio Ishtar Games ont en effet confirmé que le sera officiellement disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch le 9 mars 2023 . Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir ci-dessous le dernier trailer de cette version console.

Plongez dans l’univers imprévisible et radical de The Last Spell avec cette nouvelle bande-annonce, qui met en lumière toutes les options à votre disposition pour survivre aux combats acharnés contre les légions de monstres qui vous assaillent de toute part. Faites le meilleur usage possible de vos ressources limitées et élaborez vos propres stratégies en fonction des améliorations que vous débloquez, mais aussi des bonus de statistiques à votre disposition. Protéger le dernier bastion de l’humanité, et permettre à vos mages de lancer le Dernier Sort, ne sera pas de tout repos : la défaite n’est jamais la fin du voyage. Glanez un maximum d’expérience et d’informations sur les défis qui vous attendent ; revenez plus forts à chaque nouvelle tentative.