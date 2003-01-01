The Last Ninja Collection s'offre une version physique sur Nintendo Switch

System 3 et Maximum Entertainment France ont lancé ce vendredi 13 mars l'édition physique pour Nintendo Switch de The Last Ninja Collection + Bonus Games. La collection, incluant également International Karate, IK+ et Bangkok Knights, est désormais disponible à l'achat en boutiques. Nous vous laissons découvrir ci-dessous l'aperçu de la version physique du jeu, ainsi que le trailer de lancement de cette version.

The Last Ninja Collection + Bonus Games permet aux joueurs de revivre la magie de l'âge d'or du jeu vidéo rétro grâce à des émulations authentiques des versions originales sur Commodore 64, Amiga et Spectrum. Plus qu'une simple collection, c'est un hommage à l'histoire du jeu vidéo et à la préservation des titres pionniers de cette époque, le tout soigneusement regroupé sur Nintendo Switch.

Réputée pour son gameplay innovant, ses graphismes mémorables, sa musique évocatrice et les éloges de la critique, la série a captivé les joueurs du monde entier et établi une nouvelle référence en matière de jeux d'action-aventure.

Cette collection définitive rassemble pour la première fois l'intégralité de la série Last Ninja en versions C64, ainsi que les versions Amiga et Spectrum, lorsqu'elles sont disponibles. Non seulement System 3 propose The Last Ninja, Last Ninja 2, Last Ninja 3 et Ninja Remix, mais l'éditeur de jeux vidéo le plus ancien au monde ajoute également IK/International Karate, acclamé par la critique (le premier jeu européen à se hisser en tête des classements C64 aux États-Unis), IK+ et Bangkok Knights. Ces jeux ont marqué des étapes décisives dans l'industrie du jeu vidéo, repoussant les limites de ce qui était possible avec la technologie de l'époque et les rendant disponibles sur Nintendo Switch.