The Last Friend - Sauvez le meilleur ami de l'Homme fin septembre sur Nintendo Switch

Jusqu'où iriez-vous pour sauver votre meilleur ami canin ? Proposant un mix détonnant entre le tower defense et l'action pure, The Last Friend sera officiellement disponible sur Nintendo Switch fin septembre. Pour en apprendre davantage sur le titre de Skystone Games et Stonebot Studio, nous vous laissons découvrir son trailer dédié, ainsi qu'un descriptif complet.

À propos de The Last Friend

Mélangeant parfaitement l'action arcade de jeux comme Streets of Rage et la réflexion stratégique de titres comme Plants vs. Zombies, The Last Friend devient rapidement une bataille entre l'homme et le chien contre la fin du monde. The Last Friend fait appel à une horde de chiens surpuissants pour aider les joueurs à repousser les mutants et les gangs violents de l'apocalypse dans un hybride amusant et rapide de Brawler et de Tower Defense.

Vous devrez vous frayer un chemin à travers un vaste terrain vague dystopique en sauvant des chiens qui vous aideront à leur tour à sauver le monde dans votre station de combat itinérante, un van de conversion qui rendrait Harry de Dumb and Dumber incroyablement jaloux.

Caractéristiques principales du jeu :