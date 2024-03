The Last Faith - Le metroidvania gothique s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Sorti initialement en novembre 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Maximum Entertainment France, Playstack Limited et le développeur Kumi Souls Games ont signé un partenariat pour proposer le metroidvania The Last Faith en version physique. Le titre sera disponible à partir du 5 juillet en deux éditions, Edition Classique et Edition Nycrux. Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Les bons et les méchants seront jugés de la même manière : ne laissez rien en travers de votre chemin.

Souvent brutal, mais toujours gratifiant, The Last Faith est l'alliance perfide d'un metroidvania et d'un Soulslike.

The Last Faith vous propose des combats précis et sans pitié, ainsi qu'une énorme panoplie d'exécutions personnalisées à effectuer.

Découvrez un formidable arsenal d'armes de mêlée, de sorts d'arcane, d'armes à longue distance, vous permettant de forger votre propre chemin.

L'exploration non linéaire se trouve au cœur de The Last Faith. Son magnifique pixel art illustre des paysages gothiques et imposants. Voyagez à travers les montages enneigées et les châteaux baignés de la lumière de la lune. Découvrez et améliorez une gamme fantastique d'outils de destruction.

Plongez dans le monde ravagé de The Last Faith en incarnant Eryk, qui s'éveille sans souvenirs de son passé proche. Il découvrira bientôt que le temps lui est compté, tandis que son esprit et sa conscience faiblissent. Son désir de survie le lance dans une quête maudite au cours de laquelle il rencontrera d'anciennes religions et divinités.