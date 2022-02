The Last Cube - Une nouvelle aventure mêlant puzzle et aventure sortira début mars sur Nintendo Switch

Mélangeant énigmes et aventure, The Last Cube est le dernier titre signé Improx Games a sortir sur l'eShop de la Nintendo Switch et les supports concurrents. Attendu pour le 10 mars 2022 , nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

The Last Cube est un jeu de réflexion à l'atmosphère riche qui consiste à guider un cube à travers une pléthore de chambres monolithiques mystifiantes tout en découvrant l'histoire de ce monde particulier. Explorez un large éventail d'architectures brutales allant d'abîmes brumeux et cauchemardesques à des usines oppressantes éclairées par la lave, en passant par des paysages naturels exaltants où des rayons de soleil dorés scintillent sur les montagnes. Associé à une bande-son épique qui renforce l'ambiance sinistre et à l'histoire abstraite d'un monde en voie de disparition, The Last Cube est un jeu de réflexion mystérieux qui vous immerge totalement dans son univers délabré.

The Last Cube dispose d'un système d'autocollants unique, qui vous permet d'imprimer certaines capacités sur les faces de votre cube, vous conférant ainsi de nouvelles capacités pour cette surface. Certaines vous permettront de franchir des barrières, d'autres de créer des escaliers de fortune, et d'autres encore de tourner sur place pour faciliter les manœuvres dans les endroits exigus. Le positionnement de votre cube pour obtenir les autocollants souhaités sur la bonne surface peut aller d'un jeu agréablement simpliste à un casse-tête masochiste alors que vous vous frayez un chemin à travers les plus de 100 puzzles de The Last Cube. De nouvelles mécaniques sont introduites à un rythme effréné, élargissant rapidement la perception de ce dont votre cube est capable.