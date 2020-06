The Last Campfire - Le jeu de l'équipe de No Man's Sky revient avec un nouveau trailer

Annoncé lors de l'Indie World de mars 2020 sur Nintendo Switch, The Last Campfire développé par Hello Games (No Man's Sky) n'avait plus donné signe de vie depuis des mois. A l'occasion du PC Gaming Show, nous avons pu découvrir un nouveau trailer du jeu, mettant en avant son univers et son héros des plus atypiques. Ce trailer est également l'occasion de re-confirmer la date de sortie du jeu, prévue pour l'été 2020, du moins pour la version PC.

Ne reste plus qu'à savoir si la version dédiée à la Nintendo Switch sera également disponible en même temps, ou si la crise du Covid-19 a retardé les projets du studio.