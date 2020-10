The Last Blade : Beyond the Destiny - Le jeu de combat intemporel de retour sur Nintendo Switch

Les amoureux du studio SNK seront ravis d'apprendre qu'un nouveau venu est de sortie dans la collection NEOGEO POCKET COLOR SELECTION sur Nintendo Switch. Titre intemporel, The Last Blade : Beyond the Destiny est dès à présent disponible sur l'eShop de la console au prix de 7,99€.

Cette bonne nouvelle n'arrive pas seule puisque SNK nous apprend également qu'un personnage issu de la licence The Last Blade sera également proposé en tant que DLC du Season Pass n°3 dans Samurai Shodown sur Nintendo Switch et autres plateformes. Enfin, un webcomic est également en préparation en partenariat avec l'éditeur Tapas Media.

Pour revenir à The Last Blade : Beyond the Destiny, nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer de lancement, ainsi qu'un message vidéo de Yasuyuki Oda, Producer chez SNK.